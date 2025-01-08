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Волгоградцев предупредили о ветрянке

Роспотребнадзор напомнил волгоградцам о ветряной оспе.

В начале 2025 года в Волгоградской области фиксируются случаи ветряной оспы, более известной как ветрянка. Это острое вирусное заболевание, характеризующееся умеренным повышением температуры и появлением на коже мелких пузырьков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, ветрянка считается детской инфекцией, поскольку большинство людей переносит ее в возрасте до 14 лет. Единственным источником заражения является больной человек.

Вирус ветряной оспы чрезвычайно заразен, и риск заражения непривитых или не переболевших людей достигает 90%. Примечательно, что человек становится заразным еще до появления сыпи. Медики призывают волгоградцев соблюдать меры профилактики и при первых же симптомах обращаться к врачам.

здоровье