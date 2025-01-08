Волгоградцев предупредили о ветрянке

В начале 2025 года в Волгоградской области фиксируются случаи ветряной оспы, более известной как ветрянка. Это острое вирусное заболевание, характеризующееся умеренным повышением температуры и появлением на коже мелких пузырьков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, ветрянка считается детской инфекцией, поскольку большинство людей переносит ее в возрасте до 14 лет. Единственным источником заражения является больной человек.