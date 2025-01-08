В Нижнем Новгороде задерживают вылет нескольких рейсов

Сообщается, что некоторые люди ожидают свои вылеты уже восемь часов. Самолёт в Самару переносили несколько раз, пассажирам предоставили горячее питание, но не объяснили, почему ждут. На звонок Ni Mash в авиакомпании сказали, что борт был неисправен и сейчас ему готовят замену. На онлайн-табло почти всё рейсы ожидаются с опозданием: в Шарм-эль-Шейх на 3,5 часа, в Питер — на час.