В Башкирии из-за погодных условий ограничили движение

В Башкирии с 17:00 по местному времени на трассе Р240 «Уфа — Оренбург» введены временные ограничения на движение. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий, включая сильный ветер, обильный снегопад и низкую видимость.
Ограничения касаются всех видов транспорта: пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых машин и грузовиков. С 28-го по 134-й километр трассы, проходящей через Уфимский и Стерлитамакский районы, движение будет приостановлено до 24:00 часов. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по этому участку дороги, если это возможно.
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