В Башкирии из-за погодных условий ограничили движение

Ограничения касаются всех видов транспорта: пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых машин и грузовиков. С 28-го по 134-й километр трассы, проходящей через Уфимский и Стерлитамакский районы, движение будет приостановлено до 24:00 часов. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по этому участку дороги, если это возможно.