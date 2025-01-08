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В Башкирии из-за погодных условий ограничили движение

В Башкирии временно ограничили движение транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с 17:00 по местному времени на трассе Р240 «Уфа — Оренбург» введены временные ограничения на движение. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий, включая сильный ветер, обильный снегопад и низкую видимость.

Ограничения касаются всех видов транспорта: пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых машин и грузовиков. С 28-го по 134-й километр трассы, проходящей через Уфимский и Стерлитамакский районы, движение будет приостановлено до 24:00 часов. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по этому участку дороги, если это возможно.

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