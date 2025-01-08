Болельщиков попросили не реагировать на провокации на матче «Спартака» и СКА

Встреча «Спартака» и «Ска» состоится 8 января в Петербурге в 17:00 (по московскому времени). В клубе отметили, что игры против СКА всегда выдаются напряжёнными и богатыми на эмоции. В «Спартаке» попросили болельщиков быть бдительными и не реагировать на возможные провокации.