Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болельщиков попросили не реагировать на провокации на матче «Спартака» и СКА

Московский хоккейный клуб «Спартак» попросил своих болельщиков не реагировать на возможные провокации во время гостевого матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с соперниками из петербургского СКА. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Источник: Life.ru

«ХК “Спартак” благодарит вас за невероятную поддержку в каждом матче нашей команды — как дома, так и на выезде, мы очень ценим это! Дружелюбное и уважительное отношение к другим участникам матча всегда было отличительной особенностью болельщиков нашей “народной команды”, московского “Спартака”, — указано в сообщении.

Встреча «Спартака» и «Ска» состоится 8 января в Петербурге в 17:00 (по московскому времени). В клубе отметили, что игры против СКА всегда выдаются напряжёнными и богатыми на эмоции. В «Спартаке» попросили болельщиков быть бдительными и не реагировать на возможные провокации.

А ранее Life.ru писал, что СКА едва не отыгрался со счёта 0:5 в игре с московским ЦСКА, однако проиграл. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 5:6.