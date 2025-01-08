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МАРТ прокомментировал изменения для работы визовых центров в Беларуси

МАРТ сказал о корректировке условий работы визовых центров в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали об изменениях в работе визовых центров в Беларуси.

В частности, МАРТ подготовило разъяснения о необходимости визовых центров включать сведения об оказываемых фотоуслугах в реестр бытовых услуг. Это регламентируется соответствующим постановлением Совмина (№ 702 от 6 сентября 2016-го) и его положениями.

В ведомстве обратили внимание на то, что отдельные визовые центры, кроме основной услуги по получению визы, оказывают еще дополнительные, в том числе, фотоуслуги. И так как ряд услуг в области фотографии классифицируют как бытовые, то МАРТ запросил позицию Госстандарта по вопросу отнесения фотоуслуг, которые оказывают визовые центры, дополнительно к услугам по оформлению виз.

Госстандарт рекомендовал классифицировать эти фото в визовых центра, как услуги по изготовлению портретных фотографий.

Поэтому сейчас визовым центрам необходимо включать сведения об оказываемых фотоуслугах в реестр бытовых услуг, как административную процедуру.

При этом в Беларуси деятельность в сфере бытового обслуживания населения вправе осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые включены в Реестр бытовых услуг. Нарушение грозит административной ответственностью.

Тем временем милиция сказала о 4500 забытых вещах на железнодорожном вокзале Минска.