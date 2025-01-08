МАРТ прокомментировал изменения для работы визовых центров в Беларуси

В ведомстве обратили внимание на то, что отдельные визовые центры, кроме основной услуги по получению визы, оказывают еще дополнительные, в том числе, фотоуслуги. И так как ряд услуг в области фотографии классифицируют как бытовые, то МАРТ запросил позицию Госстандарта по вопросу отнесения фотоуслуг, которые оказывают визовые центры, дополнительно к услугам по оформлению виз.