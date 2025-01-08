Ученые назвали популярное в Беларуси растение с противоопухолевым эффектом

Мы писали о топ-3 новшествах в оформлении пенсии в Беларуси в 2025 году: подача за месяц до и после дня рождения, справка о зарплате за годы, по которым нашлись документы (все подробности здесь), а еще белорусский врач назвала вид рака, который лучше лечить по детским протоколам (здесь подробнее).