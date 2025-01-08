Ученые назвали популярное в Беларуси растение с противоопухолевым эффектом

«Обладает противоопухолевым действием, повышает иммунитет, содержит витамин С, молодые побеги и цветы съедобны в сыром и вареном виде». Такую характеристику растению 2025 года в Беларуси, а это василек синий (на белорусском — васілёк сіні, валошка, сiноўнiк, хабэрка), дали ученые Ботанического общества и Института экспериментальной ботаники им. Купревича Национальной академии наук Беларуси.
Василек признан растением 2025 года в Беларуси, во время голосования он обогнал чабрец и вереск. Полезен и мед из василька, который слывет хорошим медоносом. Мед из этого растения имеет зеленовато-желтый цвет и легкий миндальный запах.
Что касается свойств василька, то он также улучшает пищеварение, оказывает спазмолитическое, мочегонное, антимикробное действие. Но употреблять его все надо аккуратно, потому что растение может вызвать интоксикацию при чрезмерном употреблении.
Мы писали о топ-3 новшествах в оформлении пенсии в Беларуси в 2025 году: подача за месяц до и после дня рождения, справка о зарплате за годы, по которым нашлись документы (все подробности здесь), а еще белорусский врач назвала вид рака, который лучше лечить по детским протоколам (здесь подробнее).
Синий василек не только в букетах хорош, но и полезен для здоровья. Фото: архив, носит иллюстративный характер.