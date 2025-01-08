Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

В первый рабочий день наступившего года синоптики прогнозируют порывы ветра до 15 м/с и обильный снег, который усложнит передвижение по дорогам и улицам. Также на трассах до 10 января возможно образование гололедицы, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».