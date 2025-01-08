Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

В первый рабочий день наступившего года синоптики прогнозируют порывы ветра до 15 м/с и обильный снег, который усложнит передвижение по дорогам и улицам. Также на трассах до 10 января возможно образование гололедицы, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
МЧС России по Свердловской области настоятельно рекомендует жителям избегать поездок на автомобиле. Если отказаться от них нет возможности, спасатели советуют быть предельно внимательными в условиях плохой видимости:
- Двигайтесь только по основным дорогам и шоссе.
- При необходимости остановки включите аварийную сигнализацию, припаркуйтесь на обочине и оставайтесь в автомобиле. Двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для вентиляции, чтобы избежать отравления угарным газом.
На улице держитесь вдали от деревьев, легких построек, линий электропередачи и строящихся зданий. Сорванные ветром элементы кровли и стекол могут представлять угрозу.
Для безопасности дома закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, чтобы избежать попадания снега и ветра внутрь.
О происшествиях и необходимости помощи можно сообщить по номерам: «101» — пожарно-спасательная служба, «112» — экстренные службы.