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Из аварийного коллектора в Ростовской области сточными водами подтапливает школу

В Шахтах починят подтапливающий сточными водами школу коллектор.
Источник: Комсомольская правда

В городе Шахты Ростовской области из-за перелома самотечного коллектора сточными водами подтапливает школу № 35. Об этом сообщил в Телеграм и.о. министра ЖКХ области Сергей Орлов.

Чтобы разобраться в ситуации, Сергей Орлов выехал на место. Там он встретился с представителями местной администрации, водоканала и директором школы.

— Руководство учебного заведения выразило свою обеспокоенность в социальных сетях по поводу подтопления канализационными стоками, — написал руководитель министерства ЖКХ области.

Как оказалось, в районе школы № 35 в поселке ХБК на самотечном коллекторе диаметром 500 мм, залегающем на глубине 8−9 метров, образовался перелом. И это вызвало подтопление территории учебного заведения.

Чтобы понизить уровень сточных вод в коллекторе, для их перекачки установили гидравлическую насосную станцию.

— До 12 января поручил ГУП РО «УРСВ» приступить к замене аварийного участка, — отметил исполняющий обязанности министра.