Из аварийного коллектора в Ростовской области сточными водами подтапливает школу

В городе Шахты Ростовской области из-за перелома самотечного коллектора сточными водами подтапливает школу № 35. Об этом сообщил в Телеграм и.о. министра ЖКХ области Сергей Орлов.
Чтобы разобраться в ситуации, Сергей Орлов выехал на место. Там он встретился с представителями местной администрации, водоканала и директором школы.
— Руководство учебного заведения выразило свою обеспокоенность в социальных сетях по поводу подтопления канализационными стоками, — написал руководитель министерства ЖКХ области.
Как оказалось, в районе школы № 35 в поселке ХБК на самотечном коллекторе диаметром 500 мм, залегающем на глубине 8−9 метров, образовался перелом. И это вызвало подтопление территории учебного заведения.
Чтобы понизить уровень сточных вод в коллекторе, для их перекачки установили гидравлическую насосную станцию.
— До 12 января поручил ГУП РО «УРСВ» приступить к замене аварийного участка, — отметил исполняющий обязанности министра.