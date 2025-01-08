Россияне массово наряжают детей в костюмы убийц из «Игры в кальмара»

Родители рассказали SHOT, что детки от таких подарков на Новый год в восторге. Счастливая школота и детсадовцы фоткаются в масках и с пластиковым оружием у ёлочек. Продавцы на фоне хайпа после выхода нового сезона южнокорейского сериала в среднем подняли цены на атрибутику на 40%. Костюмы в среднем сейчас стоят 3−5 тысяч рублей.
Тем временем психологи предупреждают, что сериал, где демонстрируется столько насилия, вреден для детской психики. А косплеить его героев тем более нежелательно.
«Вхождение в образ и подобные игры могут закончиться очень недобрым образом. Умные родители три раза подумают, прежде чем удовлетворить такой запрос своего дитя. Но, с другой стороны, в своё время супергерои тоже не отличались высокой моралью, несмотря на то что миссия их была спасать мир. И дети играли в Человека-паука и во всех этих монстров. Все живы и психически даже некоторые полностью здоровы», — заявил нам детский психолог Илья Грант.
Тем временем гадалки, астрологи и тарологи увеличили свои расценки на услуги на 30%. За последние несколько дней спрос на коммерческие предсказания судьбы удвоился.