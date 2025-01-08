Россияне массово наряжают детей в костюмы убийц из «Игры в кальмара»

«Вхождение в образ и подобные игры могут закончиться очень недобрым образом. Умные родители три раза подумают, прежде чем удовлетворить такой запрос своего дитя. Но, с другой стороны, в своё время супергерои тоже не отличались высокой моралью, несмотря на то что миссия их была спасать мир. И дети играли в Человека-паука и во всех этих монстров. Все живы и психически даже некоторые полностью здоровы», — заявил нам детский психолог Илья Грант.