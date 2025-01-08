Крымский мост: за два часа очередь выросла в три раза

«По данным на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств», — сказано в сообщении.
Со стороны Керчи проезд свободен.
По состоянию на 14 часов проезда со стороны Краснодарского края ожидали 50 авто.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы сократить время ожидания в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
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