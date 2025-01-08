Стало известно, куда можно сдать новогоднюю елку в Казани в 2025 году

В Казани с 13 по 31 января 2025-го пройдет акция «Елки-палки». В рамках данной акции после праздников можно будет сдать живые елки и сосны на переработку. Это можно будет сделать в удобное для вас время, главное при этом соблюдать порядок и чистоту, сообщает УК «ПЖКХ».