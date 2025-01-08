Стало известно, куда можно сдать новогоднюю елку в Казани в 2025 году

В Казани с 13 по 31 января 2025-го пройдет акция «Елки-палки». В рамках данной акции после праздников можно будет сдать живые елки и сосны на переработку. Это можно будет сделать в удобное для вас время, главное при этом соблюдать порядок и чистоту, сообщает УК «ПЖКХ».
«В прошлый раз горожане сдали более 2,5 тысяч новогодних деревьев», — также отметили в компании.
Итак, елки и сосны можно будет сдать в 13 пунктах, которые расположены по следующим адресам:
— улица Копылова, 1Б;
— улица Ленинградская, 27;
— улица Чехова, 2;
— улица Краснококшайская, 150/5;
— улица Усманова, 1;
— улица Васильченко, 6 (с 7.00 до 19.00);
— улица Адоратского, 21А, к.2;
— улица Зорге, 75;
— улица Фучика, 64, к. 1;
— улица Ахмерова, 7;
— между домом № 3 и № 8 на улице Аббасова;
— Сибирский Тракт, 13;
— улица Закиева, 10.