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Стало известно, куда можно сдать новогоднюю елку в Казани в 2025 году

В Казани новогодние елки 2025 после праздников можно сдать в 13 пунктах приема.

Источник: Комсомольская правда

В Казани с 13 по 31 января 2025-го пройдет акция «Елки-палки». В рамках данной акции после праздников можно будет сдать живые елки и сосны на переработку. Это можно будет сделать в удобное для вас время, главное при этом соблюдать порядок и чистоту, сообщает УК «ПЖКХ».

«В прошлый раз горожане сдали более 2,5 тысяч новогодних деревьев», — также отметили в компании.

Итак, елки и сосны можно будет сдать в 13 пунктах, которые расположены по следующим адресам:

— улица Копылова, 1Б;

— улица Ленинградская, 27;

— улица Чехова, 2;

— улица Краснококшайская, 150/5;

— улица Усманова, 1;

— улица Васильченко, 6 (с 7.00 до 19.00);

— улица Адоратского, 21А, к.2;

— улица Зорге, 75;

— улица Фучика, 64, к. 1;

— улица Ахмерова, 7;

— между домом № 3 и № 8 на улице Аббасова;

— Сибирский Тракт, 13;

— улица Закиева, 10.