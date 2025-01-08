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Исинбаева прилетела в Россию из Испании для прощания со своим «вторым отцом»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прилетела в Россию из Испании, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим тренером Евгением Трофимовым, которого называла «вторым отцом». В последний путь прославленного специалиста проводили в среду, 8 января, на Дмитровском кладбище Волгограда.

Источник: Life.ru

Портал v1.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что первой в зал прощания вошла супруга тренера Тамара Фёдоровна. Чуть позже к траурной церемонии присоединилась и его знаменитая воспитанница. Исинбаева подошла к гробу и возложила цветы.

Напомним, заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Евгения Трофимова не стало 3 января. Он скончался на 81-м году жизни. Специалист запомнился успешной спортивной карьерой и успел воспитать большое количество победителей и призёров международных и всероссийских соревнований.