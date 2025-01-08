Исинбаева прилетела в Россию из Испании для прощания со своим «вторым отцом»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прилетела в Россию из Испании, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим тренером Евгением Трофимовым, которого называла «вторым отцом». В последний путь прославленного специалиста проводили в среду, 8 января, на Дмитровском кладбище Волгограда.