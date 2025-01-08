Исинбаева прилетела в Россию из Испании для прощания со своим «вторым отцом»

Портал v1.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что первой в зал прощания вошла супруга тренера Тамара Фёдоровна. Чуть позже к траурной церемонии присоединилась и его знаменитая воспитанница. Исинбаева подошла к гробу и возложила цветы.
Напомним, заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Евгения Трофимова не стало 3 января. Он скончался на 81-м году жизни. Специалист запомнился успешной спортивной карьерой и успел воспитать большое количество победителей и призёров международных и всероссийских соревнований.