Есть изменения: Россиянам объяснили порядок уплаты налога на вклады

«По депозитным вкладам ставка останется 13−15%, но сумма снизится, с которой будет начисляться налог. Если по итогам 24-го года это была сумма в пять млн рублей, то по итогам 25-го это будет сумма в 2,4 млн рублей. До этой суммы ставка составит 13%, свыше — 15%», — отметила экономист.