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Следователи из Башкирии подарили праздник юным спортсменам с ОВЗ

В Башкирии спортсменов с ОВЗ поздравили следователи.

Источник: Комсомольская правда

В главный зимний праздник сотрудники Белебеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Башкирии посетили детей-спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Встреча прошла в теплой атмосфере в стенах Белебеевской городской и районной организации Общероссийского общества инвалидов. Следователи не только поздравили юных спортсменов с наступающим Новым годом, но и активно поучаствовали в организации праздничного вечера.

Вместе с администрацией они создали настоящую зимнюю сказку. Дети смогли пообщаться с взрослыми, задать им интересующие вопросы и рассказать о своих спортивных достижениях.

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