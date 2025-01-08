Следователи из Башкирии подарили праздник юным спортсменам с ОВЗ

В главный зимний праздник сотрудники Белебеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Башкирии посетили детей-спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Встреча прошла в теплой атмосфере в стенах Белебеевской городской и районной организации Общероссийского общества инвалидов. Следователи не только поздравили юных спортсменов с наступающим Новым годом, но и активно поучаствовали в организации праздничного вечера.
Вместе с администрацией они создали настоящую зимнюю сказку. Дети смогли пообщаться с взрослыми, задать им интересующие вопросы и рассказать о своих спортивных достижениях.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.