Учительница химии из Мордовии стала победительницей проекта «Классная тема!»

«Участие в “Классной теме!” стало для меня настоящим вызовом и огромным приключением. Этот проект дал возможность показать не только свои знания, но и свою страсть к профессии, к химии. С самого начала я чувствовала себя частью чего-то по-настоящему масштабного. Я поставила себе цель: провести урок так, чтобы зрители его запомнили. Как только я вышла на сцену, всё остальное перестало иметь значение. Это был диалог с залом, химия в прямом смысле между мной и зрителями. Это ощущение свободы и творчества незабываемо!» Эмоции от проекта останутся со мной на всю жизнь", — пояснила Чугунова.