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«Поворот в сторону зимы»: синоптики рассказали о возвращении снегопадов в регион к концу недели

Регион окажется под влиянием циклона «Бернд».

Сейчас в Ричмонде: -1° 5 м/с 47% 762 мм рт. ст. +1°
Источник: Freepik

К концу недели в Калининградскую область могут вернуться снегопады и слабый мороз. Регион окажется в тыловой части циклона «Бернд». Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Синоптики отметили, что к концу недели в регионе может усилиться ветер. Ухудшение погоды связано с нарастанием барического градиента.

С большей вероятностью к выходным ожидаем очередной погодный «поворот» в сторону зимы. Естественно, сильных морозов мы не увидим, но снегопады — вполне. О дальнейших перспективах говорить рано, можно лишь предположить, что гребень антициклона на пару дней (конец этой — начало следующей недели) принесёт спокойную погоду со слабым морозом, а вот далее западный перенос вернёт «плюс», — считают специалисты.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.