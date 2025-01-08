«Поворот в сторону зимы»: синоптики рассказали о возвращении снегопадов в регион к концу недели

С большей вероятностью к выходным ожидаем очередной погодный «поворот» в сторону зимы. Естественно, сильных морозов мы не увидим, но снегопады — вполне. О дальнейших перспективах говорить рано, можно лишь предположить, что гребень антициклона на пару дней (конец этой — начало следующей недели) принесёт спокойную погоду со слабым морозом, а вот далее западный перенос вернёт «плюс», — считают специалисты.