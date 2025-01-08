Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге до 10 января объявили «желтый» уровень погодной опасности

Местами ожидается мокрый снег.

Сейчас в Ричмонде: -1° 5 м/с 47% 762 мм рт. ст. +1°

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности в связи с гололедом, со снегом, с обледенением, а также гололедно-изморозевыми отложениями. Об этом рассказали в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, период предупреждения из-за гололеда действует 8 января до 18:00, а из-за снегопада и обледенения — до 21:00, местами ожидается мокрый снег. Период предупреждения в связи с гололедно-изморозевыми отложениями будет актуален до 21:00 10 января.

Просим водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность следует проявлять пешеходам.

Пресс-служба Смольного

При этом, по словам главного синоптика города Александра Колесова, ожидается теплая погода.