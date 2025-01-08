Daily Beast: биограф заявил, что Маск сходит с ума и может быть опасным для США

«Если не будет предпринято никаких действий — а я подозреваю, что никаких действий не будет предпринято, — [ответственность за] то, что этот человек в своем растущем безумии сделает с Америкой в качестве “президента США” в ближайшие годы, будет лежать на плечах не только его и его сторонников, но и тех, кто проигнорировал срочные предупреждения, подобные этому», — резюмировал Абрамсон.