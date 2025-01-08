«Не пустили в кафе и отказались везти в такси». Пьяная женщина повредила машину такси в Пуховичском районе

Инцидент произошел в городском поселке Свислочь. Так, пьяная белоруска захотела ночью попасть в кафе, но охранники не пустили ее. Девушка расстроилась и подошла к таксисту, требуя, чтобы ее отвезли домой. Таксист отказался, так как машина была заказана другими людьми.