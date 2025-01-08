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«Не пустили в кафе и отказались везти в такси». Пьяная женщина повредила машину такси в Пуховичском районе

Пьяная женщина повредила такси, которое заказали другие люди в Свислочи.

Источник: Комсомольская правда

В Пуховичском районе пьяная женщина повредила такси, когда ее отказался везти таксист, рассказали в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в городском поселке Свислочь. Так, пьяная белоруска захотела ночью попасть в кафе, но охранники не пустили ее. Девушка расстроилась и подошла к таксисту, требуя, чтобы ее отвезли домой. Таксист отказался, так как машина была заказана другими людьми.

Белоруска стала спорить, а когда это ни к чему не привело, разозлилась и стала бить автомобиль ногой. Водитель вызвал милицию, правоохранители зафиксировали механические повреждения на крыле «Киа Рио».

В итоге обвиняемую будут судить за хулиганство, еще она оплатит ущерб — 1000 белорусских рублей.

Тем временем минчанка обратилась в милицию из-за знакомства с женщиной в интернете.

А в Гродно одинокий мужчина поджег дверь соседа, который веселился с женой.