Особняк скандально известного бизнесмена Джабраилова в Москве продан за 1,2 млрд рублей

Джабраилов в своё время был завсегдатым светской хроники, однако в последние годы ушёл в тень. Его роскошное поместье спроектировали специалисты итальянского бюро Sawaya & Moroni. Вход в здание украшают мраморные пантеры. На участке оборудован причал. Однако теперь недвижимость официально числится как «спортивно-оздоровительный центр, спортивно-оздоровительная база, спортивно-развлекательный комплекс с временным проживанием — дом лыжника и велосипедиста».
Отметим, что Умар Джабраилов неоднократно попадал в скандальные истории. К примеру, в 2017 году он был задержан за стрельбу в московском отеле. Своё поведение бизнесмен объяснил стрельбу в номере отеля последствиями контузии. А в 2020 году Джабраилова госпитализировали с порезами руки из отеля.