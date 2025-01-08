Особняк скандально известного бизнесмена Джабраилова в Москве продан за 1,2 млрд рублей

Отметим, что Умар Джабраилов неоднократно попадал в скандальные истории. К примеру, в 2017 году он был задержан за стрельбу в московском отеле. Своё поведение бизнесмен объяснил стрельбу в номере отеля последствиями контузии. А в 2020 году Джабраилова госпитализировали с порезами руки из отеля.