Белоруска при помощи суда Туркменистана установила отца своего ребенка

Женщина сообщила в иске, что в 2022-м в течение восьми месяцев сожительствовала с уроженцем Туркменистана. Тогда 31-летний мужчина жил в Горках, а после вернулся на родину. Родившейся девочке мать дала свои фамилию и отчество. А после в суде заявила ходатайство о проведении судебной генетической экспертизы спорного отцовства.