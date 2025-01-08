Белоруска при помощи суда Туркменистана установила отца своего ребенка

Жительница Горок при помощи суда Туркменистана и судмеэкспертов установила отца своего ребенка, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Так, белоруска обратилась в суд, чтобы ей помогли установить отцовство в отношении ее дочери и взыскать алименты на содержание ребенка.
Женщина сообщила в иске, что в 2022-м в течение восьми месяцев сожительствовала с уроженцем Туркменистана. Тогда 31-летний мужчина жил в Горках, а после вернулся на родину. Родившейся девочке мать дала свои фамилию и отчество. А после в суде заявила ходатайство о проведении судебной генетической экспертизы спорного отцовства.
В суд на отбор биообразцов для экспертизы в Горки ответчик не явился. Поэтому в рамках международного сотрудничества из Беларуси было направлено обращение в суд Туркменистана. У мужчины отобрали биоматериал на родине, что позволило провести ДНТ-текст, который показал, что родившаяся девочка является дочерью мужчины.
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