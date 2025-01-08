Зимний уход за кожей: 9 секретов, которые помогут избежать сухости и раздражений

С наступлением холодов наша кожа сталкивается с новыми проблемами: сухость, покраснения и потеря упругости. Но не спешите расстраиваться! Правильный уход за кожей в зимний период поможет вам избежать неприятных последствий, таких как раздражения и обветривания. Чтобы кожа оставалась здоровой и красивой, важно не забывать о нескольких простых, но эффективных правилах, которые могут стать настоящими спасителями для вашего лица и тела в холодное время года.