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Правительство области сообщило, когда планируется открыть калининградский филиал «Третьяковки»

Посетители смогут побывать в галерее уже в 2025 году.

Источник: Агентство «Москва»

Калининградский филиал Третьяковской галереи планируется открыть для посетителей уже в 2025 году. Об этом в среду, 8 января, сообщило региональное правительство в своём телеграм-канале.

Калининградцы смогут увидеть полотна из коллекции Государственной Третьяковской галереи в Москве. В частности, зрителям будет представлен выставочный проект «Пять веков русского искусства» с работами Репина, Серова, Кандинского и других мастеров.

«В филиале галереи на острове Октябрьском заработают Детский музей и зал истории Третьяковской галереи, творческие мастерские, лектории, кинозал», — отметили в региональном правительстве.

Филиал Третьяковской галереи на Острове планировали открыть летом 2024 года, однако возникли сложности с инженерным оснащением здания.

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