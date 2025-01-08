Правительство области сообщило, когда планируется открыть калининградский филиал «Третьяковки»

Калининградский филиал Третьяковской галереи планируется открыть для посетителей уже в 2025 году. Об этом в среду, 8 января, сообщило региональное правительство в своём телеграм-канале.
Калининградцы смогут увидеть полотна из коллекции Государственной Третьяковской галереи в Москве. В частности, зрителям будет представлен выставочный проект «Пять веков русского искусства» с работами Репина, Серова, Кандинского и других мастеров.
«В филиале галереи на острове Октябрьском заработают Детский музей и зал истории Третьяковской галереи, творческие мастерские, лектории, кинозал», — отметили в региональном правительстве.
Филиал Третьяковской галереи на Острове планировали открыть летом 2024 года, однако возникли сложности с инженерным оснащением здания.