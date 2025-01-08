В Ростовской области в первый рабочий день года прогнозируют туман и гололед

По области ожидается облачная погода с пояснениями. Ночью по северу донского региона может быть небольшой дождь, в остальное время преимущественно без осадков. Ночью и утром по югу, а также днем в Приазовье местами может быть туман. Ветер будет от 6 до 11 м/с, в некоторых районах — до 14 м/с. Ночью температура будет от +1 до +6 градусов, при пояснениях — до −2 градусов. Днем — от +6 до +11 градусов, по югу области — до +13 градусов.