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В Ростовской области в первый рабочий день года прогнозируют туман и гололед

В части Ростовской области 9 января прогнозируют до +13 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в первый рабочий день 2025 года, 9 января, синоптики прогнозируют до +13 градусов тепла. Местами ночью и утром возможны туман и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Ростове будет облачно с проявлениями, преимущественно без осадков. Сила ветра может достигать 11 м/с. Ночью температура воздуха будет от +4 до +6 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.

По области ожидается облачная погода с пояснениями. Ночью по северу донского региона может быть небольшой дождь, в остальное время преимущественно без осадков. Ночью и утром по югу, а также днем в Приазовье местами может быть туман. Ветер будет от 6 до 11 м/с, в некоторых районах — до 14 м/с. Ночью температура будет от +1 до +6 градусов, при пояснениях — до −2 градусов. Днем — от +6 до +11 градусов, по югу области — до +13 градусов.