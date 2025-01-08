Мэр Перми Соснин пообещал усилить уборку снега с началом сильного снегопада

Мэр Перми Эдуард Соснин пообещал усилить уборку снега в связи с начавшимся вечером 8 января снегопадом. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.
По его словам, он поручил коммунальным службам и подрядчикам лучше чистить парковки и парковочные карманы, а также оптимизировать вывоз снега с улиц Перми.
«Ожидается, что в городе может выпасть десятидневная норма снега — до 15 мм. Все подрядчики, занимающиеся обслуживанием городских дорог, оперативно получили данные о погоде и подготовили к работе максимальное количество спецтехники».
Мэр Перми также обратился к жителям краевой столицы с просьбой быть аккуратнее на дорогах, где из-за снегопада могут ухудшиться видимость и условия движения.
«Для более качественной уборки убедительная просьба к автомобилистам по возможности не оставлять транспорт вдоль улично-дорожной сети, на обочинах и в ночное время на общегородских парковках, чтобы не мешать работе специализированной техники», — написал Соснин.
Напомним, по данным метеорологов, начавшийся в Перми 8 января снегопад продлится до утра 10 января. Он может стать одним из самых сильных с начала зимы. Помимо снега ожидается мокрый снег и дождь.