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Глава Самары Иван Носов пообещал вывезти весь снег и лед из города

На ликвидацию последствий снегопада вышли сотни единиц техники и две тысячи сотрудников.

В социальных сетях глава Самары Иван Носков отчитался о том, какие действия предпринимаются по ликвидации снега и льда на улицах города. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев обратил внимание на уборку центральных и второстепенных улиц.

По словам Ивана Носкова, убирать снег на улицы города вышло 300 единиц техники и более 2000 сотрудников.

«Снега немного, но ситуация осложняется большим перепадом температур», — заявил он в социальных сетях.

Он обратил внимание служб благоустройства и управляющих компаний на то, что в первую очередь должны быть очищены тротуары, лестницы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, территории школ, детских садов, медицинских учреждений и иных соцобъектов. Наледи на месте утечек в результате порывов на коммунальных сетях также должны убрать.

«Весь собранный снег и лед из Самары необходимо вывезти!».

сказал глава Самары

Он попросил ГЖИ Самарской области фиксировать жалобы жителей на уборку, глав районов Самары — быть на связи и в любой момент дать отчёт о том, как справляются с уборкой на вверенных им территориях.

Также Иван Носков ждет от горожан обратную связь по работе общественного транспорта, и конкретно — новых автобусов.