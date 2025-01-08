Глава Самары Иван Носов пообещал вывезти весь снег и лед из города

В социальных сетях глава Самары Иван Носков отчитался о том, какие действия предпринимаются по ликвидации снега и льда на улицах города. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев обратил внимание на уборку центральных и второстепенных улиц.
По словам Ивана Носкова, убирать снег на улицы города вышло 300 единиц техники и более 2000 сотрудников.
«Снега немного, но ситуация осложняется большим перепадом температур», — заявил он в социальных сетях.
Он обратил внимание служб благоустройства и управляющих компаний на то, что в первую очередь должны быть очищены тротуары, лестницы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, территории школ, детских садов, медицинских учреждений и иных соцобъектов. Наледи на месте утечек в результате порывов на коммунальных сетях также должны убрать.
«Весь собранный снег и лед из Самары необходимо вывезти!».
Он попросил ГЖИ Самарской области фиксировать жалобы жителей на уборку, глав районов Самары — быть на связи и в любой момент дать отчёт о том, как справляются с уборкой на вверенных им территориях.
Также Иван Носков ждет от горожан обратную связь по работе общественного транспорта, и конкретно — новых автобусов.