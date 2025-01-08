Глава Самары Иван Носов пообещал вывезти весь снег и лед из города

Он обратил внимание служб благоустройства и управляющих компаний на то, что в первую очередь должны быть очищены тротуары, лестницы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, территории школ, детских садов, медицинских учреждений и иных соцобъектов. Наледи на месте утечек в результате порывов на коммунальных сетях также должны убрать.