Что посмотреть в Удмуртии

Музей-усадьбу П. И. Чайковского открыли в 1940 году — после масштабной реставрации обстановку казенного жилища, которая была утрачена с отъездом семьи в 1848-м, удалось воссоздать по подробнейшей описи имущества завода, сделанной отцом композитора. Но это не значит, что вещей, которые принадлежали Чайковским, здесь нет — музей музыканта в Клину передал коллегам из Воткинска некоторые семейные реликвии, в том числе рояль «Wirth», на котором в юности играл композитор. Сейчас в усадьбе стараются как можно осторожнее дышать на инструмент и позволяют сыграть на нем только в самых редких случаях и самым почетным гостям. А вот в 1950-е годы, когда в музее была открыта детская музыкальная школа, в день рождения композитора самые талантливые ученики имели право сыграть на рояле Петра Ильича.