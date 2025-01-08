Катки в двух парках Нижнего Новгорода закрыли из-за оттепели

Каток «Катушка» в Автозаводском парке и ледовая площадка в парке им. 1 Мая временно закрыты в Нижнем Новгороде. Сейчас их работа приостановлена из оттепели. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода.
— Это не конец сезона, а очередная передышка перед бодрящей минусовой температурой, которая, надеемся, скоро вернется, — подчеркнули представители дирекции.
Напомним, что беспрецедентный наплыв посетителей наблюдается с конца декабря в парках Нижнего Новгорода. В новогодние праздники такие места, как парк «Швейцария», «Станкозавода», «Дубки», «Светлоярский», им. 1 Мая, Автозаводский парк, Второе парковое озеро, детский парк им. Я. М. Свердлова и Щёлоковский хутор посетили около 250 тысяч человек.