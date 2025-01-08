Катки в двух парках Нижнего Новгорода закрыли из-за оттепели

Напомним, что беспрецедентный наплыв посетителей наблюдается с конца декабря в парках Нижнего Новгорода. В новогодние праздники такие места, как парк «Швейцария», «Станкозавода», «Дубки», «Светлоярский», им. 1 Мая, Автозаводский парк, Второе парковое озеро, детский парк им. Я. М. Свердлова и Щёлоковский хутор посетили около 250 тысяч человек.