Мариинский театр представил январскую афиша «маленьких опер» для детей

В январе в зале Прокофьева можно будет услышать произведения не только классиков детской музыки, но и две маленькие оперы молодого петербургского композитора и солиста Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Рустама Сагдиева. Его первой работой в этом жанре стала «Репка» по мотивам русского фольклора, а основным материалом для оперы послужили песни из разных регионов России. Создавая свою вторую оперу «Приключения Кинтаро», композитор черпал вдохновение в образах японских сказок. На сцене зрители увидят калейдоскоп фантастических существ, а каждая часть спектакля будет отличаться особой цветовой гаммой.