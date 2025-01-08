В Литве обиделись на переименование калининградского музея

Министр культуры Шарунас Бирутис называл это решение «еще одним средством борьбы России с литовской культурой». При этом Бирутис ни словом не обмолвился об имевших место в последние годы многочисленных переименованиях литовских культурных объектов, так или иначе связанных с Россией. Так, например, в 2023 году власти Вильнюса решили переименовать Литературный музей Пушкина в музей поместья Маркучяй. А незадолго до этого горсовет Каунаса одобрил переименование местной гимназии имени Александра Пушкина в Каунасскую международную гимназию.