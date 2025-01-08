Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Литве обиделись на переименование калининградского музея

При этом о собственных аналогичных решениях в соседней республике предпочли не вспоминать.

Источник: Комсомольская правда

В Литве официально отреагировали на переименование музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды Нестеровского муниципального округа. Как известно, с недавних пор это учреждение называется просто «Литературный музей».

Министр культуры Шарунас Бирутис называл это решение «еще одним средством борьбы России с литовской культурой». При этом Бирутис ни словом не обмолвился об имевших место в последние годы многочисленных переименованиях литовских культурных объектов, так или иначе связанных с Россией. Так, например, в 2023 году власти Вильнюса решили переименовать Литературный музей Пушкина в музей поместья Маркучяй. А незадолго до этого горсовет Каунаса одобрил переименование местной гимназии имени Александра Пушкина в Каунасскую международную гимназию.

О многочисленных сносах памятников советским воинам, павшим в ходе освобождения Литвы от нацистов, Бирутис также предпочел не упоминать.