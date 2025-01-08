Регулярные перевозки по маршруту «Самара — Рождествено» начнутся с 9 января

Движение стартует по следующему расписанию. Начало движения из Самары в 08:30, из Рождествено — в 08:45. Окончание движения в Самаре в 16:45, из Рождествено — в 17:00. При ухудшении ледовой обстановки расписание движения должно быть скорректировано или временно приостановлено.