Госкомитет РТ по тарифам объяснил причины ежегодного роста тарифов на тепло

«Величина тарифа на тепловую энергию зависит также от вида выработки тепловой энергии — комбинированной и некомбинированной. В Татарстане пять таких организаций с комбинированной выработкой, в том числе крупные генераторы — АО “Татэнерго”, АО “ТГК-16”, ООО “Нижнекамская ТЭЦ”. Некомбинированную выработку от отдельных источников — котельных и топочных в республике используют 73 организации. Крупнейшие из них — АО “Казэнерго”, АО “Альметьевские тепловые сети”, АО “Бугульминское предприятие тепловых сетей”, АО “Елабужское предприятие тепловых сетей”, — рассказал он.