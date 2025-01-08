«Трактовать в пользу потерпевшего». Верховный Суд рассказал, что изменился характер вопросов, с которыми люди идут в суды после инцидентов на работе

Белорусскими судами удовлетворяется 70% исковых требований работников, несогласных с результатами проведенного расследования или назначенным размером страховых выплат. Об этом в эфире программы «Актуальны мікрафон» Первого национального канала Белорусского радио рассказала судья Верховного Суда Беларуси Беларуси Валентина Кулик.
По словам специалиста, все сомнения, возникающие в судебном заседании при рассмотрении споров о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, надо трактовать в пользу потерпевшего работника.
Валентина Кулик отметила, что в последние годы изменился характер спорных вопросов, с которыми люди идут в суды после инцидентов на работе.
Если раньше превалировали споры, связанные со страховыми выплатами и их размером, с размером вреда, причиненного здоровью работника, взысканием дополнительных расходов, понесенных на восстановление здоровья, то теперь чаще работники обжалуют действия нанимателя или Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты Беларуси, которые расследуют несчастные случаи.
«Наиболее актуальны сейчас жалобы лиц, которые указаны в актах о несчастном случае в качестве виновных в производственном травматизме либо возникновении у работника профессионального заболевания, а также жалобы на отказ в составлении акта о несчастном случае на производстве», — отметила Валентина Кулик.
Ежегодно в суды поступает около 300 дел, связанных с возмещением вреда здоровью, причиненному при исполнении трудовых обязанностей, а также со страховыми выплатами и по жалобам работников и других лиц, не согласных с результатами расследований несчастных случаев.
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