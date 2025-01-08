«Трактовать в пользу потерпевшего». Верховный Суд рассказал, что изменился характер вопросов, с которыми люди идут в суды после инцидентов на работе

Мы писали о топ-3 новшествах в оформлении пенсии в Беларуси в 2025 году: подача за месяц до и после дня рождения, справка о зарплате за годы, по которым нашлись документы (здесь подробности), а еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду (подробнее здесь).