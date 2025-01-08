Беспрозванных рассказал, какие школы отремонтируют в Калининградской области в 2025 году

В 2025 году в Калининградской области отремонтируют четыре школы. Работы проведут в рамках программы «Развитие образования». Информацию об этом опубликовал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
Власти планируют отремонтировать школу № 4 в Калининграде и школу № 4 в Балтийске. Кроме того, в 2025 году в порядок приведут лицей № 7 в Черняховске и образовательное учреждение в посёлке Васильково.
«Запланировали ремонт в детских садах Черняховска и Советска. Обновим учебный корпус судостроительного техникума на заводе “Янтарь”. В 2026 и 2027 годах предусмотрели капремонты ещё в пяти образовательных учреждениях региона», — рассказал Беспрозванных.
В 2024 году в Калининградской области отремонтировали десять школ. В течение трёх лет власти рассчитывают привести в порядок ещё 18 образовательных учреждений. На эти цели планируют направить два миллиарда рублей.