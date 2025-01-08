Земфира* не стала ругать Россию в Дубае под страхом отмены и штрафов

Напомним, что ещё в январе прошлого года Максим Галкин* выступил в Дубае. Власти оштрафовали юмориста, но не за концерт, а за проукраинский лозунг. После проверки видео, которое Life.ru опубликовал ранее, артисту выписали штраф в 100 тысяч дирхамов (сумма высчитывается от сборов за концерт). Уточняется, что Галкин* дал обещание убрать высказывания о России, однако не сделал этого.