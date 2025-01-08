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В Башкирии был задержан очередной пьяный водитель

Полицейские Башкирии задержали пьяного за рулем.

Источник: Комсомольская правда

В селе Мраково Кугарчинского района около полуночи 7 января инспекторы ДПС остановили «Ладу Калину», за рулем которой находился 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Результаты освидетельствования показали 1.323 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По информации Госавтоинспекции Башкирии, в отношении нарушителя был составлен протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, а его «Лада Калина» была помещена на штрафстоянку.

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