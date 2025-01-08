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Рейсы из Алматы в Новосибирск задержаны из-за погодных условий

Причиной задержки стали обильный снегопад и туман.

Сейчас в Ричмонде: -1° 5 м/с 47% 762 мм рт. ст. +1°
Источник: Сиб.фм

Пассажиры из Алматы не могут вылететь в Новосибирск из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает портал finance.digitalbusiness.kz.

Задержки вылетов также затронули рейсы из Алматы в Шымкент, Астану, Актау и Атырау. Причиной стали обильный снегопад и туман, которые помешали работе аэропорта 8 января. Рейсы перенесены на более позднее время.

Ранее синоптики предупреждали о снегопадах в Алматы, из-за чего коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В 14 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.