Россиянам рассказали о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году

По словам Чаплина, чем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов удастся накопить за время трудовой деятельности, тем больше будут пенсионные выплаты в будущем. Кроме того, для тех, кто хочет оформить страховую пенсию в этом году, необходимо набрать не менее 30 пенсионных баллов за весь период работы. При этом, по словам парламентария, не стоит упускать из виду, что в расчёт пенсии могут быть включены важные для общества периоды, такие как уход за ребёнком до полутора лет и служба в армии. Чаплин отметил, что указанные промежутки учитываются как дополнительные баллы, что помогает увеличить размер будущей пенсии.