«Белорусы пьют 11,5 литра на человека, тогда как 8 литров считается критическим». Нарколог прокомментировал данные Белстата по потреблению алкоголя

Психиатр-нарколог Вячеслав Солодухо, комментируя по просьбе БелТА статистику Белстата об общем потреблении алкоголя белорусами, сказал, что с точки зрения медицины 11,5 литра на человека в год — это достаточно много.
«По данным Всемирной организации здравоохранения, если среднее употребление алкоголя превышает 8 литров на человека, это считается критической точкой для развития каких-то национальных традиций, национальности как таковой», — подчеркнул медик и отметил, что белорусы выпивают больше максимума на 3,5 литра.
С другой стороны, Вячеслав Солодухо отметил, что число официально стоящих на учете у наркологов людей с зависимостью снижается, в том числе и благодаря госпрограммам в области борьбы с алкоголизмом.
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