В Волгограде ищут волонтеров для спасения птиц от мазута на Черном море

Волгоградцы не остались в стороне от экологической катастрофы, произошедшей в конце 2024 года, когда после крушения двух танкеров несколько тысяч тонн мазута оказались в акватории Черного моря. Стало известно, что волгоградские волонтеры готовы присоединиться к многочисленной армии добровольцев, принимающих участие в ликвидации последствий экобедствия.
«Из Волгограда собираются группа волонтеров. Просим отозваться тех, кто готов найти время и силы на спасение животных, — написала в социальных сетях руководитель приюта “Птичий остров” Алина Ерина. — Нужны волонтеры на работу в столовую, на отмывку птиц, на дачу препаратов».
Отмечается, что сегодня важна и ценна помощь каждого человека. Сотрудники «Птичьего острова», в свою очередь, готовы помочь передержкой птиц. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, по состоянию на 8 января в Анапе и Темрюкском районе совместными усилиями собрано и вывезено с пляжной территории более 129 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Однако, к сожалению, были обнаружены новые локальные выбросы водорослей с мазутом. Пункт по спасению птиц развернут в поселке Витязево, животным оказывают помощь ветеринарные врачи и волонтеры. Спасено уже более 5,5 тысячи пернатых.
Напомним, что ранее «Волгоградская правда.ру» писала о том, что в ликвидации последствий экокатастрофы на берегу Черного моря помогла волгоградская семья Митюхиных. Они в числе первых откликнулись на призыв о помощи, брошенный в соцсетях и телеграм-каналах.