В Волгограде ищут волонтеров для спасения птиц от мазута на Черном море

Отмечается, что сегодня важна и ценна помощь каждого человека. Сотрудники «Птичьего острова», в свою очередь, готовы помочь передержкой птиц. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, по состоянию на 8 января в Анапе и Темрюкском районе совместными усилиями собрано и вывезено с пляжной территории более 129 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.