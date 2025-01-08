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Несколько станций метро с цифровой навигацией запустят в 2025 году

В 2025 году планируется запустить несколько станций метро с цифровой навигацией, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«Сейчас в метро разместили более 10 тыс. элементов навигации, а чтобы пассажиры могли проще ориентироваться на протяжении всего маршрута, мы разработали 15 вариантов указателей. За 11 лет система навигации Московского метрополитена стала крупнейшей в России и одной из самых больших в мире. Продолжаем работать и над новыми цифровыми форматами, повышать их удобство и информативность, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что за 11 лет для столичного транспорта был разработан уникальный шрифт и единые правила оформления указателей для всей системы навигации. Созданы пиктограммы для интуитивного считывания информации. В среднем на 10% увеличена площадь указателей, они подсвечиваются энергосберегающими светодиодами.

метро