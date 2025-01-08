Лукашенко: Беларусь отдают в руки новому поколению, что сядет в кресла власти

Беларусь отдают в руки новому поколению, и работа эта очень тяжелая. Об этом 8 января на церемонии вручения премий «За духовное возрождение» сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
«Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению», — подчеркнул Александр Лукашенко и отметил, что это поколение придется сформировать и только после этого посадить в кресла власти.
«Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести», — подчеркнул президент.
Накануне, посещая в Рождество храм, Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и сделает все для того, чтобы передать власть новому поколению (все подробности здесь). А еще президент сказал, что «люди с Востока» начинают подтягиваться в Беларусь, чтобы работать (здесь подробнее).