Лукашенко: Беларусь отдают в руки новому поколению, что сядет в кресла власти

Накануне, посещая в Рождество храм, Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и сделает все для того, чтобы передать власть новому поколению (все подробности здесь). А еще президент сказал, что «люди с Востока» начинают подтягиваться в Беларусь, чтобы работать (здесь подробнее).