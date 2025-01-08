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Лукашенко: Беларусь отдают в руки новому поколению, что сядет в кресла власти

Лукашенко отметил, что в Беларуси настроены провести тяжелую работу по введению во власть нового поколения.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь отдают в руки новому поколению, и работа эта очень тяжелая. Об этом 8 января на церемонии вручения премий «За духовное возрождение» сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению», — подчеркнул Александр Лукашенко и отметил, что это поколение придется сформировать и только после этого посадить в кресла власти.

«Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести», — подчеркнул президент.

Накануне, посещая в Рождество храм, Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и сделает все для того, чтобы передать власть новому поколению (все подробности здесь). А еще президент сказал, что «люди с Востока» начинают подтягиваться в Беларусь, чтобы работать (здесь подробнее).