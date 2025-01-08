Уникальные песчаные дюны Анапы серьезно пострадали после выброса мазута

В Анапе из-за выброса мазута серьезно пострадала одна из главных достопримечательностей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что после ликвидации ЧС нужно восстановить песчаные дюны до их естественного уровня, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на соцсети главы региона.
С чрезвычайной ситуацией такого масштаба мы столкнулись впервые. Ежедневно нарабатываем опыт, коллегиально обсуждаем различные предложения, как ускорить очистку берега.
Из-за ЧС на курорте оказались разрушенными уникальные природные дюны и дорожная сеть. После завершения ликвидации последствий разлива мазута приступят к их восстановлению. Глава Кубани поручил первому заместителю Игорю Галасю предусмотреть средства на эти цели в краевом бюджете.
Как раннее сообщало информагентство, 15 декабря два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Черном море близ Керченского пролива из-за сильного шторма. Уже четвертую неделю добровольцы, муниципальные команды и спасатели собирают нефтепродукты с пляжей. За это время убрали более 139 тонн загрязненного песка и грунта.