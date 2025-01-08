Уникальные песчаные дюны Анапы серьезно пострадали после выброса мазута

Как раннее сообщало информагентство, 15 декабря два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Черном море близ Керченского пролива из-за сильного шторма. Уже четвертую неделю добровольцы, муниципальные команды и спасатели собирают нефтепродукты с пляжей. За это время убрали более 139 тонн загрязненного песка и грунта.