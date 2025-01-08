Самару накроет серия магнитных бурь с 9 по 12 января

В Самаре местных жителей предупредили о приближении серии магнитных бурь. Они накроют город в начале января 2025 года, об этом сообщили в сервисе my-calend.
— Серия магнитных бурь продлится с 9 по 12 января. Их сила будет колебаться от 3 до 5 баллов. В этот период метеочувствительные горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия, депрессией, апатией и головной болью, — отметили аналитики.
В зону риска могут попасть пожилые люди, беременные женщины и горожане с хроническими заболеваниями. Самарцам рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, отказаться от алкоголя и тяжелой пищи.