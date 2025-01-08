Самару накроет серия магнитных бурь с 9 по 12 января

— Серия магнитных бурь продлится с 9 по 12 января. Их сила будет колебаться от 3 до 5 баллов. В этот период метеочувствительные горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия, депрессией, апатией и головной болью, — отметили аналитики.