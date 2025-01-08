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Лукашенко сказал, что белорусам придется напрягаться в два раза больше в 2025

Лукашенко сказал о необходимости очень напряженной работы в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В сложных условиях западных санкций Беларусь научилась работать, но напрягаться в 2025 году надо все же будет в два раза больше. Об этом 8 января на церемонии вручения премий «За духовное возрождение» сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Президент подчеркнул, что год ожидается непростым.

«Я это говорю откровенно. И запомните, кто бы вам тут ни обещал золотые горы, нам придется напрягаться в два раза больше, чем в предыдущем году. Но мы преодолеем все трудности», — отметил белорусский лидер и подчеркнул, что белорусы научились работать в сложных условиях, когда давят со всех сторон.

«Помните мои слова, я сказал: “Забудьте о санкциях, их нет!” И это нас спасло. Если бы только мы, белорусы, — эмоциональные люди — окунулись в эти размышления о санкционной политике, мы бы обвалили экономику, а следом и нашу жизнь, и наше государство», — отметил Александр Лукашенко и отметил, что выживать, выдерживать натиск придется в любой ситуации.

Кстати, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь отдают в руки новому поколению, что сядет в кресла власти (подробности здесь).