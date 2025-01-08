Лукашенко сказал, что белорусам придется напрягаться в два раза больше в 2025

«Помните мои слова, я сказал: “Забудьте о санкциях, их нет!” И это нас спасло. Если бы только мы, белорусы, — эмоциональные люди — окунулись в эти размышления о санкционной политике, мы бы обвалили экономику, а следом и нашу жизнь, и наше государство», — отметил Александр Лукашенко и отметил, что выживать, выдерживать натиск придется в любой ситуации.