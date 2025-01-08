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Из-за метелей ограничат движение по еще одной трассе Башкирии

В Башкирии на еще одной трассе ограничили движение транспорта.

Источник: Комсомольская правда

С 20:00 8 января 2025 года в Башкирии вводятся ограничения на движение грузовых автомобилей на участке дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Запрет будет действовать на отрезке с 67 по 222 километр, охватывающем Архангельский и Белорецкий районы.

По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, движение грузовиков возобновится только к 08:00 9 января. Из-за снегопадов, метелей, сильного ветра и гололеда условия для передвижения опасные. Также на дорогах республики ограничена видимость.

Водителям советуют по возможности избегать выездов за пределы населенных пунктов, чтобы не подвергать себя риску в условиях непогоды.

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