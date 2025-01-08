Из-за метелей ограничат движение по еще одной трассе Башкирии

С 20:00 8 января 2025 года в Башкирии вводятся ограничения на движение грузовых автомобилей на участке дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Запрет будет действовать на отрезке с 67 по 222 километр, охватывающем Архангельский и Белорецкий районы.
По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, движение грузовиков возобновится только к 08:00 9 января. Из-за снегопадов, метелей, сильного ветра и гололеда условия для передвижения опасные. Также на дорогах республики ограничена видимость.
Водителям советуют по возможности избегать выездов за пределы населенных пунктов, чтобы не подвергать себя риску в условиях непогоды.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.