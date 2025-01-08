СК закончил 30-летнее дело о покушении на лидеров горских евреев Москвы

«Тархану Эльдукаеву предъявлено обвинение по нескольким пунктам ч. 2 ст. 105 (убийство, совершённое группой лиц по найму) УК, а также в покушении на аналогичное преступление», — указано в сообщении.
По версии следствия, что Эльдукаев действовал по поручению владельца земельных участков на территории Черкизовского рынка в столице Тельмана Исмаилова, который был объявлен в международный розыск. Бывший спортсмен отрицает свою вину и просит отправить его в зону СВО, однако всё ещё остаётся под стражей.
Издание пишет, что конфликт между Гуршумовыми и Исмаиловым произошёл из-за финансовых разногласий по аренде площадей на Черкизовском рынке. После этого Исмаилов решил ликвидировать конкурента, выделил 500 тысяч долларов на выполнение заказа и даже сам достал пистолет. Братья Гуршумовы были убиты 23 декабря 1996 года: Таир скончался на месте, а Тельмана удалось спасти медикам.
Кроме того, Эльдукаева обвиняют в планировании убийства певца Авраама Руссо, которое не удалось осуществить. Его адвокат указывает на отсутствие доказательств вины клиента и проблему с медицинским обеспечением в СИЗО.
Напомним, что в 2004 году певца Авраама Руссо похитили и избили, а в 2006 году на него было совершено покушение в Москве. Преступники обстреляли автомобиль музыканта. Руссо получил ранения, а его охранник погиб. В октябре 2023 года спортсмен Тархан Эльдукаев был арестован за причастность к нападению. Недавно он попросился на СВО. В числе обвиняемых также Виталий Джура и Алексей Трясников, которые уже отправлены в тюрьму на 9 и 12 лет. Организатором покушения называют экс-миллиардера Тельмана Исмаилова, который числится в международном розыске.