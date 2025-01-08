Юрий Слюсарь поприветствовал юных участников рождественской елки

На губернаторскую рождественскую ёлку в Ростовский музыкальный театр сегодня, 8 января, собрались ребята из всех уголков донского региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
— С Рождеством Христовым мальчиков и девочек поздравили врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Донской митрополии Меркурий.
На праздник в донскую столицу приглашение получили одаренные ученики воскресных школ, победители творческих конкурсов и олимпиад, дети из семей военнослужащих и участников специальной военной операции, кадеты.
Юрий Слюсарь пожелал ребятам, их родителям и наставникам здоровья, успехов и благополучия.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в обращении к мальчикам и девочкам отметил, что в этот день души наполняются особым чувством радости.
Для ребят коллектив театра подготовил яркое представление.