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Юрий Слюсарь поприветствовал юных участников рождественской елки

Представление состоялось в Ростовском музыкальном театре.

Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области

На губернаторскую рождественскую ёлку в Ростовский музыкальный театр сегодня, 8 января, собрались ребята из всех уголков донского региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

— С Рождеством Христовым мальчиков и девочек поздравили врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Донской митрополии Меркурий.

На праздник в донскую столицу приглашение получили одаренные ученики воскресных школ, победители творческих конкурсов и олимпиад, дети из семей военнослужащих и участников специальной военной операции, кадеты.

Юрий Слюсарь пожелал ребятам, их родителям и наставникам здоровья, успехов и благополучия.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в обращении к мальчикам и девочкам отметил, что в этот день души наполняются особым чувством радости.

Для ребят коллектив театра подготовил яркое представление.