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Лукашенко: Беларусь забудет проблему сохранения государственности за пять лет

Лукашенко: Беларусь навсегда забудет проблему сохранения государственности за пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь всегда будет независимым государством, вопреки любым течениям и тенденциям на международной арене. Об этом 8 января на церемонии вручения премий «За духовное возрождение» сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Как бы кто-то ни стремился нас сегодня раскачать, ничего не получится. Ничего не получится! Мы сбережем свою страну», — отметил президент и подчеркнул, что Беларусь уже принадлежит детям и внукам, о будущем которых и думают сегодня государственные мужи.

«Мы все сделаем в предстоящей пятилетке, чтобы наша страна навсегда забыла проблему сохранения своей государственности», — резюмировал президент.

Кстати, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси настроены провести тяжелую работу по введению во власть нового поколения (здесь подробнее). А еще президент сказал, что белорусам придется напрягаться в два раза больше в 2025 (подробности здесь).