Лукашенко: Беларусь забудет проблему сохранения государственности за пять лет

«Как бы кто-то ни стремился нас сегодня раскачать, ничего не получится. Ничего не получится! Мы сбережем свою страну», — отметил президент и подчеркнул, что Беларусь уже принадлежит детям и внукам, о будущем которых и думают сегодня государственные мужи.