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Новые тарифы на платные парковки начнут действовать в Сочи с 9 января

Стоимость будет зависеть от востребованности улицы.

Источник: Евгений Наумов | глава Краснодара — Telegram

С 9 января в Сочи начнут действовать новые дифференцированные тарифы на пользование платными парковками. Решение принято департаментом транспорта курорта с целью оптимизации транспортного потока и повышения эффективности работы сервиса.

Стоимость пользования будет определяться в зависимости от загруженности городских территорий.

Центральные улицы с наиболее интенсивным движением отнесены к зоне 01. Здесь стоимость одного часа парковки составит 170 рублей.

Зоны 02 и 03, включающие улицы с меньшей транспортной нагрузкой, будут тарифицироваться по 125 и 105 рублей за час соответственно.

Всего платные парковки охватывают 32 улицы в Центральном, Хостинском и Адлерском районах Сочи.