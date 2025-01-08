Новые тарифы на платные парковки начнут действовать в Сочи с 9 января

С 9 января в Сочи начнут действовать новые дифференцированные тарифы на пользование платными парковками. Решение принято департаментом транспорта курорта с целью оптимизации транспортного потока и повышения эффективности работы сервиса.
Стоимость пользования будет определяться в зависимости от загруженности городских территорий.
Центральные улицы с наиболее интенсивным движением отнесены к зоне 01. Здесь стоимость одного часа парковки составит 170 рублей.
Зоны 02 и 03, включающие улицы с меньшей транспортной нагрузкой, будут тарифицироваться по 125 и 105 рублей за час соответственно.
Всего платные парковки охватывают 32 улицы в Центральном, Хостинском и Адлерском районах Сочи.